

Гахария: Не существует большей чести, чем служить своей стране

31.05.2020 13:51





Не существует большей чести, чем служить своей стране и гражданину, защищать его здоровье, жизнь, спокойную повседневную жизнь, — такими словами обратился премьер-министр Грузии Георгий Гахария к сотрудникам полиции на мероприятии, посвященном Дню полиции.



В ходе церемонии премьер-министр Грузии и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури наградили 10 сотрудников различных подразделений МВД медалью «За особые заслуги».



«Человек, выходящий на улицу, воспринимает государство прежде всего через вас. Он видит человека в форме, модель поведения которого является моделью государства. Это огромная ответственность.



Конечно, мы все должны помнить всех сотрудников полиции и МВД, которые пожертвовали собой в борьбе с преступностью, а также в контексте интересов защиты и единства страны. Мы должны отдавать им дань уважения, заботиться об их семьях и детях. Это все прописные истины», — сказал Георгий Гахария.



От имени министра внутренних дел около 5000 сотрудников Министерства были награждены различными наградами по случаю профессионального дня полиции.





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