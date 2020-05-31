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Гахария: Не существует большей чести, чем служить своей стране
31.05.2020 13:51
Не существует большей чести, чем служить своей стране и гражданину, защищать его здоровье, жизнь, спокойную повседневную жизнь, — такими словами обратился премьер-министр Грузии Георгий Гахария к сотрудникам полиции на мероприятии, посвященном Дню полиции.
В ходе церемонии премьер-министр Грузии и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури наградили 10 сотрудников различных подразделений МВД медалью «За особые заслуги».
«Человек, выходящий на улицу, воспринимает государство прежде всего через вас. Он видит человека в форме, модель поведения которого является моделью государства. Это огромная ответственность.
Конечно, мы все должны помнить всех сотрудников полиции и МВД, которые пожертвовали собой в борьбе с преступностью, а также в контексте интересов защиты и единства страны. Мы должны отдавать им дань уважения, заботиться об их семьях и детях. Это все прописные истины», — сказал Георгий Гахария.
От имени министра внутренних дел около 5000 сотрудников Министерства были награждены различными наградами по случаю профессионального дня полиции.
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