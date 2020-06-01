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«Европейская Грузия» не поддержит конституционные изменения, если соглашение от 8 марта не будет полностью выполнено
01.06.2020 12:13
По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, «Европейская Грузия» с самого начала участвует в работе конституционной комиссии и партия поддержала создание комиссии, однако, как он пояснил, «Европейская Грузия» не поддержит конституционные изменения, если соглашение от 8 марта не будет полностью выполнено и Георгия Руруа не освободят.
«Считаем, что та часть соглашения от 8 марта, которая касается освобождения политзаключенных, должна быть полностью выполнена, чтобы затем стала возможной наша поддержка 120/30, и освобождение Георгия Руруа является значительным предварительным условием. Соответственно, в наши интересы входит вступление в силу этих изменений, однако без освобождения политзаключенных, с нашей стороны это не будет поддержано. Что касается непосредственного участия в обсуждении, то это техническая часть, реально ведь и не будет обсуждения, а это телевизионные включения. В связи с этим на этой или той неделе мы примем решение, в какой форме подключимся к этому», - заявил Серги Капанадзе.
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