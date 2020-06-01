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ЮНИСЕФ: 29 800 детей в Грузии не имеют условий для мытья рук водой и мылом дома
01.06.2020 12:44
В Международный день защиты детей ЮНИСЕФ-Грузия распространяет заявление, в котором призывает правительство сделать основные услуги доступными для всех детей.
В заявлении говорится, что пандемия нового коронавируса оказала серьезное воздействие на детей и подростков. Детский фонд Организации Объединенных Наций особенно обеспокоен тяжелым положением детей, которые имеют ограниченный доступ к основным услугам и ресурсам.
«Перед быстрым распространением коронавируса незащищенными являются дети, живущие в семьях, где ощущается нехватка или отсутствие надлежащих условий, умывальников, санитарных узлов и средств. Согласно многоиндикаторному кластерному исследованию Детского фонда Организации Объединенных Наций, у 29 800 детей в Грузии нет условий для мытья рук водой и мылом дома. Следовательно, риск заражения таких детей коронавирусом выше.
Во время нынешнего кризиса все дети должны продолжить учебу и иметь возможность безопасно вернуться в школу. Из-за отсутствия электронных инструментов и интернет-связи, отсутствия надлежащей учебной среды дома и отсутствия родительской поддержки, дети, и так рискуют отстать. Отсутствие качественного интернета также ограничивает доступ детей, подростков и молодежи к интернету, играм и возможности учиться. В Грузии 50 400 детей в возрасте от 3 до 17 лет не имеют дома интернета и компьютера», — говорится в заявлении.
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