

Санкции для Иванишвили - к акту присоединяется еще один конгрессмен

01.06.2020 14:16





Возможное введение санкций против Бидзины Иванишвили и влиятельных членов его команды имеет новых сторонников в Конгрессе США. Пакет санкций уже получил двухпартийную поддержку.



После республиканцев к законопроекту уже присоединилась конгрессмен-демократ из Техаса Лиз Флетчер. Флетчер является десятым конгрессменом, которая присоединилась к инициативе «Акт санкций справедливой бизнес практики Грузии», разработанной Марквейном Малиным в 2019 году.



Законопроект предусматривает введение санкций против олигарха Иванишвили и его команды - представителей «Грузинской мечты» на финансы и поездки.



«Грузинская мечта» до сих пор не воспринимает законопроект всерьез. Ушедший в отставку (свергнутый) председатель парламента по-прежнему утверждает, что у законопроекта есть конкретная группа лоббистов. Ираклий Кобахидзе апелирует только темой компании «Фронтера».



В оппозиции же говорят, что Лиз Флетчер - влиятельный конгрессмен, и ее подпись важна. По их предположению, число подписавших законопроект о санкциях в будущем увеличиться.



Законопроект о санкциях против Иванишвили и его команды, впервые был инициирован в Конгрессе в 2019 году, однако активный разговор начался в начале 2020 года, и на сегодня этот законопроект уже имеет двухпартийную поддержку.





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