

Черногория открыла границы для более чем 120 стран

01.06.2020 15:15





С сегодняшнего дня Черногория открыла границы для граждан более чем 120 стран мира. В список, опубликованный Минздравом Черногории, попала и Грузия.



Въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса. В список вошли страны Евросоюза, Африки и Латинской Америки, а также Китай. Попасть в Черногорию пока не смогут граждане России, США и Украины.



Ранее президент Черногории заявил о победе над коронавирусом. Последний случай заболевания в стране выявили 6 мая. 24 мая выздоровел последний пациент. На 324 подтверждённых случая в стране 9 смертей.



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