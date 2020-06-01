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Дома юстиции в Тбилиси, Батуми и Кутаиси будут работать с 09:00 до 00:00


01.06.2020   15:16


С сегодняшнего дня Дома юстиции в Тбилиси, Батуми и Кутаиси будут обслуживать клиентов с 9 часов утра до 12-ти ночи. При этом, по-прежнему будет обязательной предварительная регистрация на портале my.gov.ge.

«Портал my.gov.ge, работающий на грузинском, абхазском, армянском, азербайджанском и английском языках, будет доступен каждому жителю Грузии. Мы посмотрим, насколько сервис понравится гражданам и если отзывы будут положительными, сохраним его и после пандемии» — отметила министр юстиции Теа Цулукиани.

Стоит отметить, что независимо от специфики получаемой услуги, обязательным условием при посещении Домов юстиции будет использование защитных масок и соблюдение других рекомендаций Минздрава.

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