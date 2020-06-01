

«Европейская Грузия» требует от властей выполнения соглашений с оппозицией

01.06.2020 16:31





Если они намерены сорвать соглашение, тогда пусть не голосуют и за эти конституционные изменения, и посмотрим, что произойдет, - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



По его словам, если политический заключенный Георгий Руруа не покинет тюрьму, соглашение сорвется, и это сделает не оппозиция, а председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.



«Если соглашение выполняется, разумеется, мы примем участие. Если соглашение не выполняется и политзаключенный Георгий Руруа остается в тюрьме, тогда значит, что соглашение сорвано и не нами, а Бидзиной Иванишвили.



Не нам, «Европейской Грузии» или всей оппозиции, а стране нужны нормализация, успокоение и острая по содержанию, однако цивилизованная избирательная кампания, в которой Иванишвили потерпит поражение. Но если они намерены сорвать соглашение, тогда пусть не голосуют и за эти конституционные изменения, и посмотрим, что произойдет», - заявил Гига Бокерия.



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