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Гоциридзе: Тея Цулукиани во главе избирательного списка, это хороший подарок для оппозиции
01.06.2020 16:32
Тея Цулукиани во главе избирательного списка, это хороший подарок для оппозиции, мы очень обрадуемся, у нас будет 10%-ная фора, пусть даже от одного этого назначения, - так ответил председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе на вопрос журналиста, согласно которому, Тея Цулукиани (ныне глава Минюста Грузии) может возглавить парламентский список «Мечты» и ее могут избрать председателем парламента.
По словам Гоциридзе, в этом случае правящая партия потеряет 10%.
«Если даже в правительство назначат 10 нобелевских лауреатов, в условиях этой неформальной и обвалившейся управленческой вертикали Грузии все равно ничего не поможет. Единственный выход – смена этой власти, ну а если Тея Цулукиани примет участие в выборах и будет первым номером списка, это окажет очень большую услугу оппозиции и стране. Считайте, что «Грузинская мечта» потеряет 10%», - заявил Гоциридзе.
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