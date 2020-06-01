

Удумашвили: Кандидатура Георгия Вашадзе на пост премьер-министра в ЕНД не рассматривается

01.06.2020 20:30





По заявлению члена «Национального движения» Заала Удумашвили, их партия никогда не рассматривала Георгия Вашадзе кандидатом в премьер-министры и не планирует этого делать и в будущем.



«Другие партии будут говорить на эту тему от своего имени. Я же могу сказать, что кандидатура Георгия Вашадзе на пост премьер-министра в «Национальном движении» не рассматривалась, не рассматривается и не будет рассматриваться и в будущем», - заявил Удумашвили.



Для справки, часть партий, входящих в движение «Сила в единстве», в случае победы на выборах и создания коалиционного правительства, поддерживают кандидатуру Георгия Вашадзе на пост премьер-министра.



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