

Георгий Гахария поздравил Никола Пашиняна с днем рождения

01.06.2020 20:32





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Текст поздравления Георгия Гахария опубликован на сайте премьер-министра Армении.



«Дорогой Никол, хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам здоровья, всего наилучшего и успехов в Вашей чрезвычайно ответственной и трудной работе. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что тесные связи и отношения между Грузией и Арменией, основанные на традиционной дружбе и взаимопонимании, будут и впредь углубляться и развиваться на благо наших народов и с учетом интересов наших стран.



Хочу еще раз заверить Вас в моем глубоком уважении и выразить готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами. Еще раз сердечно поздравляю Вас, искренне желаю здоровья, успехов и всего наилучшего», — говорится в письме Георгия Гахария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







