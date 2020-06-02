

Арестами людей не запугать!

02.06.2020 12:29



Сергей Михеев



Вопреки оптимистическим прогнозам всего политического руководства России, ситуация в стране, мягко говоря, никак не улучшается. Число инфицированных коронавирусом ежедневно увеличивается не менее, чем на 9 тысяч и уже составляет более 400 тысяча, а от Ковид-19 скончались более 4700 человек. Цифры внушительные и, к сожалению, они ещё будут расти. Наряду с пандемией, стремительно растёт безработица, и она уже увеличилась вдвое. У людей заканчиваются маленькие сбережения, припрятанные на „чёрный день“ и, соответственно растёт число недовольных действиями нашего правительства. Экономика страны практически остановилась, цена на нефть не растёт и на это надеяться, в ближайшем будущем, не приходится. В итоге, в апреле ВВП рухнула на12%. Несмотря на это, золотовалютный резерв страны достаточно высок, и можно (даже нужно) помочь гражданам страны перенести тяжёлые времена. Тут уместно напомнить, что во всех развитых странах государство потратило на поддержку своих граждан 10-20% ВВП, а правительство России всего 2,5%. Напрашивается мысль, что Путин бережёт деньги на свой «чёрный день», который, как видно, не за горами.



В этой сложной и накалённой ситуации, правительство должно представить реальный и всеобъемлющий план вывода страны из кризиса, который поможет гражданам, и стране в целом, преодолеть негативные последствия пандемии. В идее всё так и должно быть, а в реальности ничего продуманного в действиях правительства не просматривается. Мы видим только ужесточение полицейского режима и аресты. Так, к примеру, был задержан председатель „Альянса врачей“ А. Васильев и восемь волонтёров организации за то, что везли медицинские маски из Москвы в Воронеж врачам. Им поставили в вину „нарушение самоизоляции“. Как выясняется, указанная организация, замечена в связях с Алексеем Навальным, а этого более, чем достаточно для ареста, иного и не требуется.



26 мая в центре Москвы, на Петровке, в ходе одиночного пикета в поддержку основателя „Омбудсмен полиции“ Владимира Воронцова, был задержан журналист Илья Азар. Его посадили на 15 суток. Вслед за этим, уже в поддержку Азара, каждый день выходят люди и становятся в одиночный пикет на том же самом месте, а полиция их задерживает. Уже задержали более 50 человек, среди них активисты, журналисты, адвокаты, депутаты разных районов Москвы.



31 мая, в Москве, у здания следственного комитета, задержали пятерых участников одиночного пикета в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии, обвиняемых в насилии по отношению к полиции.



Как видно, Путин решил использовать ситуацию с коронавирусом для ужесточения контроля над населением. Это действия испуганного человека. Он явно озлоблен и напуган. До пандемии всё шло хорошо, всё было спланировано, разработано и, в итоге, Путин оставался у власти на неограниченный срок. А тут пандемия, обвал цен на нефть и все домашние заготовки рассыпались как „карточный домик“. Как тут не озлобиться?! Вот и решил Путин до предела ужесточить полицейский контроль, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Ведь не ясно как будут обстоять дела через пару месяцев, каким будет настроение граждан, а тут ещё голосование по Конституции. В этом и заключается страх Путина - страх за своё будущее! Он старается принимать меры заблаговременно и держать народ в полном повиновении. Власть старается приучить людей, что нельзя выходить на улицу, нельзя протестовать, всякого рода неподчинение будет строго наказываться. Вот так можно понять действия власти за последние несколько дней.



Несмотря на все аресты, и ужесточения, рейтинг Путина продолжает падать. По итогам опроса проведённым „Невада центром“, рейтинг Путина упал до 25%. В ноябре 2017 года, когда „Невада центр“ впервые провёл свой опрос, рейтинг Путина составлял 59%, в прошлом году - 40%, а в начале 2020 года - 28%. Это и есть ответ народа на репрессивные меры. Тем самим люди говорят, что не смирятся с ущемлением своих гражданских прав, и никто не сможет заставить их молчать!



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