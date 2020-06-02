

Посольство Грузии в Турции распространяет заявление для граждан Грузии

02.06.2020 18:28





Посольство Грузии в Турции распространяет заявление для граждан Грузии.



По информации посольства, для получения медицинских услуг в Турецкой Республике необходимо получить целевую визу.



«Для получения медицинского обслуживания в Турецкой Республике граждане и сопровождающие их лица, после получения разрешения от Турецкого международного медицинского агентства (USHAŞ) должны получить целевую (медицинскую) визу, для которой они должны обратиться в консульскую службу посольства Турецкой Республики в Тбилиси или Генеральное консульство Турции в Батуми», — отмечается на странице посольства Грузии в Турции в «Facebook».



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