

Пашинян отнесся с пониманием к возможному временному запрету для граждан Армении посещать Грузию

02.06.2020 21:07





Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник в ходе брифинга после заседания комендатуры в ответ на вопрос журналистов прокомментировал возможный запрет для граждан Армении на посещения других стран в туристических целях после открытия границ.



Глава грузинского Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил накануне, что Грузия не сможет открыть туристический маршрут из стран с высоким уровнем коронавирусной инфекции, в том числе, из Армении.



"Это зависит от эпидемиологической ситуации. Мы сами в связи с эпидемической ситуацией закрыли въезд в страну из многих стран. Логично, что в такой ситуации не могут быть иные развития, поскольку у каждой страны свои правила. С другой стороны, нас, в целом, должна интересовать эпидемиологическая ситуация в нашей стране, потому что если речь о туризме, то в Армении есть большой потенциал внутреннего туризма", - заявил Пашинян.



По словам премьера, в прошлом году был зафиксирован рост на 41%.



"Я не буду недоволен, если в этом году будет зафиксирован рост в 150%, попросту надо строго следить за эпидемиологической ситуацией", - добавил он.



Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16 марта 2020 года на месяц. 13 апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 13 июня.



При этом введенные с 24 марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4 мая, а с 18 мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.



По положению на утро вторника, 2 июня, в Армении зафиксированы 10009 подтвержденных случаев коронавируса. От COVID-19 скончались 158 пациентов, вылечились 3427 человек.



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