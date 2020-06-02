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«Грузинская мечта» может отказаться от предвыборных встреч с избирателями из-за коронавируса


02.06.2020   21:27


Правящая партия «Грузинская мечта» может оказаться от агитационных мероприятий вл время предвыборной кампании 2020 года из-за риска распространения коронавируса. Об этом сегодня журналистам сообщил один из лидеров парламентского большинства, исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, правящая партия проводит консультации с эпидемиологами по этому вопросу.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября, официальная предвыборная кампания в стране начнется в начале сентября.

«Как вы знаете, одной из форм агитации, например, является организация региональных встреч. От этого, наверное, «Грузинская мечта» откажется, потому что концентрация 20 и 50 тысяч людей в одном месте является риском», — сказал Кобахидзе.

По мнению бывшего спикера парламента, все политические партии должны отнестись к данному процессу «с высокой ответственностью».

Не исключено, что в ходе предвыборной кампании будут введены определенные ограничения на визиты политиков на дом к избирателям, а также раздача предвыборных материалов, так как это может стать источником распространения вируса.

Кобахидзе также сообщил, что «Грузинская мечта» выдвинет кандидатов в мажоритарии, предположительно, в первой половине июня, а пропорциональный список представит в сентябре.

«Работа как по мажоритариям, так и по пропорциональным спискам уже началась. Результаты всего этого станут известны, наверное, в первой половине июня, и мы, предположительно, представим пропорциональный список в сентябре», — сказал Кобахидзе.

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