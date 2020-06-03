

Пашинян назвал катастрофой ситуацию в Армении из-за коронавируса

03.06.2020 16:57





Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал катастрофической ситуацию с соблюдением противоэпидемических норм в стране во время пандемии коронавируса. Об этом в среду, 3 июня, сообщает «Sputnik Армения»․



Политик, который сам заразился COVID-19, публикует в социальных сетях фотографии скоплений граждан возле банков, магазинов и так далее, которые отправляют ему другие пользователи.



«То, что я увидел с вашей помощью, — это катастрофа. Нет структуры в мире, которая могла бы решить вопрос такого масштаба. Даже если нарастить силы полиции в 4-5 раз», — заявил Пашинян.



Он потребовал от министра высокотехнологичной промышленности разобраться с ситуацией на почте, которую назвал позорной.



Однако Пашинян отметил, что правительство не сможет справиться с проблемой, если граждане не отнесутся к ней серьезно. «В больницах мест практически нет. Скоро их не будет совсем, потому что за день такой темп роста остановить невозможно. Если бы введенные нами нормы соблюдались, то больных было бы меньше на 95 процентов», — сказал премьер.



По последним данным, число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении составило более 10 тысяч.



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