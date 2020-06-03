

Количество исков, поданных в ЕСПЧ против Грузии, сократилось в 5 раз

03.06.2020 22:00





В период с 2012 по 2020 год количество исков, поданных в Страсбурге против Грузии, сократилось в пять раз – заявляет заместитель министра юстиции ознакомил со статистикой членов комитета по правам человека Софо Киладзе.



По его информации, количество судебных исков против Грузии сократилось в результате реформ, которые были проведены в пенитенциарной системе, суде и в отношении защиты прав человека. Следует отметить, что оппозиция на слушаниях не присутствовала.



Заместитель министра юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, поясняет, что до 2012 года в Страсбурге было возбуждено более 5000 дел. По цифрам этот показатель снизился в 8 раз и после 2013 года составил 732 дела.



«Председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Софо Киладзе заявляет, что в настоящее время в Грузии, стандарт в области прав человека находятся на высоком уровне.

Дело «Рустави-2» после объективного решения Страсбурга прямо показало, что стандарты прав человека находятся на гораздо более высоком уровне, чем наши оппоненты пытаются показать», - заявляет Софо Киладзе.





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