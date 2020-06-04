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ВОЗ вернула гидроксихлорохин в исследование Solidarity


04.06.2020   11:28


Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняли решение вернуть гидроксихлорохин в тесты лекарственных препаратов от COVID-19, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«Основываясь на доступных данных о смертности, члены комитета выступили с рекомендацией о том, что нет причин изменять протокол тестов. Исполнительная группа получила данные рекомендации и одобрила продолжение всех видов лекарств в рамках исследования Solidarity (Солидарность), включая гидроксихлорохин», - сказал он.

В ВОЗ при этом подчеркивают, что возвращение лекарства в программу тестов солидарности никаким образом не говорит о его эффективности. В настоящее время не существует доказанного эффективного лечения от COVID-19.

Ранее ВОЗ приняла решение временно приостановить тесты гидроксихлорохина против COVID-19 из-за сообщений о росте смертности среди пациентов, которым давали данное лекарство.

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