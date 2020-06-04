

Макаршвили: Акция на проспекте Руставели 20 июня состоится с соблюдением дистанции

04.06.2020 13:08





По заявлению активиста гражданского движения «Стыдно» Гиги Макаршвили, 20 июня на проспекте Руставели обязательно состоится акция.



Как отметил он в эфире программы «Утренний ньюсрум» на «Палитраньюс», участники акции будут стоять, соблюдая дистанцию, будут в масках и у них будут средства дезинфекции.



«20 июня мы обязательно соберемся на Руставели, несмотря на то, что уже шестой месяц территория вокруг парламента, пространство протестов независимой Грузии, по-прежнему огорожена. Будто Каладзе таким образом мог бы помешать протестному заряду, но если раньше для того, чтобы перекрыть Руставели, потребовалось бы 5000 человек, то теперь достаточно просто поместятся и 500. Подозреваю, Каладзе из-за этого даже упрекнут. Мы встанем, соблюдая социальную дистанцию, будем максимально осторожны, у нас будут маски и средства дезинфекции. На акцию приглашены все те партии, которые в эту минуту борются против режима «Грузинской мечты»», - заявил Гига Макаршвили.



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