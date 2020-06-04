

Гахария: Мы начинаем обширное исследование о влиянии эпидемии «COVID-19» на различные сферы нашей жизни

04.06.2020 14:00





Работа над докладом о шагах, предпринятых правительством в связи с «COVID-19», явно показала нам, что это очень хорошая возможность выявить слабые места, которые у нас, естественно, были, — об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании правительства.



По его словам, что в целях эффективной подготовки ко второй волне этот доклад будет использован для проведения обширного исследования влияния эпидемии на различные сферы жизни.



«Для того, чтобы мы были более эффективно подготовлены к возможной второй волне, о которой много говорят, мы хотим использовать этот отчет в качестве, к слову, первого шага, чтобы начать обширное исследование с нашими международными партнерами о последствиях эпидемии вируса Covid-19 на различные сферы нашей жизни — общественно-политическую жизнь, права человека, права детей, правовые процессы и т.д. Если мы говорим, что это глобальная пандемия, мы отвечаем на нее эффективно, поскольку мы управляем рисками, соответственно, нам нужно перестраховать все сферы нашей социальной жизни, чтобы произошла адаптация не только к экономике, но и к различным сферам жизни. Я думаю, что наши международные партнеры и доноры помогут нам провести такие исследования в максимально кратчайшие сроки», — заявил премьер-министр.



По его словам, это будет хорошей возможностью для страны лучше подготовиться к возможной второй волне, а также будет возможностью поделиться опытом Грузии с международными партнерами.



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