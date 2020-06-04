

Тикарадзе: Я приду в парламент, но это не будет политическим шо

04.06.2020 14:01





Я обязательно приду в парламент, но это не будет политическим шоу, - об этом министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила на брифинге в администрации правительства.



По ее словам, не придя в парламент она не нарушила регламент.



«Я обязательно приду в парламент, но мой визит будет деловым, с конкретными ответами по результатам на конкретные вопросы, а не будет политическим шоу.



Я не как министр, но и как гражданин в целом, являюсь человеком ответственным и законопослушным. Исходя из этого, я прошла консультацию с юристами, соответственно, точно знаю, что не нарушала регламент», - заявила Тикарадзе.



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