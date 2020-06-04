|
|
|
Тикарадзе: Я приду в парламент, но это не будет политическим шо
04.06.2020 14:01
Я обязательно приду в парламент, но это не будет политическим шоу, - об этом министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила на брифинге в администрации правительства.
По ее словам, не придя в парламент она не нарушила регламент.
«Я обязательно приду в парламент, но мой визит будет деловым, с конкретными ответами по результатам на конкретные вопросы, а не будет политическим шоу.
Я не как министр, но и как гражданин в целом, являюсь человеком ответственным и законопослушным. Исходя из этого, я прошла консультацию с юристами, соответственно, точно знаю, что не нарушала регламент», - заявила Тикарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна