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Отчет правительства по коронавирусу сегодня будет направлен в парламент
04.06.2020 14:03
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявляет, что отчет по коронавирусу будет представлен в парламент в письменном виде.
Как отметил Георгий Гахария, отчет в письменном виде уже подготовлен, сегодня будет отправлен в парламент и размещен на веб-сайте правительства.
«Мы считаем, что это ответственный шаг правительства, который объясняет своим гражданам и заинтересованным сторонам в условиях этого чрезвычайного положения, по каким мотивам, схеме и структуре были приняты решения, какова была мотивация и цель этих решений. Все это подробно объяснено и расшифровано в отчете. Кроме того, в документе прямо упоминаются причинно-следственные связи, которые привели нас к введению таких жестких ограничений для граждан и многие другие детали», — заявил Георгий Гахария.
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