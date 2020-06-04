

Президенты Грузии и Албании обсудили возможность прямых авиарейсов между странами

04.06.2020 20:45





Президент Грузии сегодня провела телефонную беседу со своим албанским коллегой, в ходе которой стороны обсудили стратегию постепенного открытия экономики в постпандемический период и возможность назначения прямых рейсов, сообщает администрация президента.



Стороны обсудили процесс евроинтеграции Грузии и Албании, а Саломе Зурабишвилип поздравила Илира Мету с началом переговоров о членстве Албании в ЕС.



Президенты подчеркнули важность сотрудничества небольших стран в условиях кризиса. Грузия и Албания должны найти пути сотрудничества по глобальным вопросам, считают политики.



Будучи действующим председателем ОБСЕ, Албания вновь заявила о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также ее евроатлантических устремлений.



Главы государств также обсудили углубление сотрудничества в сфере туризма и актуальный сегодня вопрос безопасного туристического коридора.



По данным на 4 июня, в Албании коронавируса диагностировали у 1197 гражданам, 898 из них выздоровели, 33 умерли. 266 человек находятся в стационарах.



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