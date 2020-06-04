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США дополнительно выделят Грузии помощь в размере 1 млн долларов


04.06.2020   23:21
Civil Georgia


По решению правительства США, Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Грузии дополнительно помощь размере 1 млн долларов США для реагирования на Ковид-19.

По информации «USAID Грузия», в рамках поддержки, которая будет осуществляться в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), медицинским учреждениям будут переданы гигиенические и медицинское оборудование.

Финансовая помощь также будет использована для поддержки групп быстрого реагирования, контроля инфекции, предотвращения распространения вируса и укрепления общественного здравоохранения.

В общей сложности через USAID правительство США предоставит Грузии 2,7 млн долларов для реагирования на Ковид-19.

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