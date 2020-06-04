

Лукашенко: Беларусь - Единственная постсоветская страна, которая не видела горя

04.06.2020 23:23





Одно из важнейших достижений Беларуси — мир и стабильность, однако некоторые и про это забывают, заявил Александр Лукашенко 4 июня на совещании по формированию нового состава правительства.



«Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, — Приднестровье и западная часть», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



«Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории — сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну, так мы напомним», — заявил белорусский руководитель.



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