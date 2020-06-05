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Чугошвили подтверждает, что получила предложение о политическом сотрудничестве от «Лело»
05.06.2020 14:07
Бывший член парламентского большинства Тамар Чугошвили подтверждает, что получила предложение о политическом сотрудничестве от «Лело».
По словам Чугошвили, желание политического сотрудничества зафиксировали и другие партии, однако она не спешит принимать решение и более того, еще не решила, будет ли вообще участвовать в парламентских выборах 2020 года.
«Желание политического сотрудничество «Лело» зафиксировало так же, как и некоторые другие партии, не говоря о как-либо деталях. Я не спешу с принятием решение в связи с участием в предстоящих парламентских выборах», - заявила Чугошвили.
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