

Чугошвили подтверждает, что получила предложение о политическом сотрудничестве от «Лело»

05.06.2020 14:07





Бывший член парламентского большинства Тамар Чугошвили подтверждает, что получила предложение о политическом сотрудничестве от «Лело».



По словам Чугошвили, желание политического сотрудничества зафиксировали и другие партии, однако она не спешит принимать решение и более того, еще не решила, будет ли вообще участвовать в парламентских выборах 2020 года.



«Желание политического сотрудничество «Лело» зафиксировало так же, как и некоторые другие партии, не говоря о как-либо деталях. Я не спешу с принятием решение в связи с участием в предстоящих парламентских выборах», - заявила Чугошвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







