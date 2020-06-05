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Председатель армяно-грузинской межпарламентской группы благодарит грузинский народ за поддержку
05.06.2020 18:02
Председатель армяно-грузинской межпарламентской группы дружбы Лена Назарян благодарит грузинский народ за поддержку в трудное время.
Лена Назарян пишет в социальной сети, что грузинский и армянский народы преодолели многие вызовы на протяжении тысячелетий.
«Как председатель армяно-грузинской межпарламентской группы дружбы, я хотела бы выразить благодарность моим коллегам и грузинскому народу за поддержку в это трудное время. Наши любимые грузинский и армянский народы преодолели многие вызовы в течение тысячелетий, и я уверена, что мы будем праздновать победу над этим невидимым врагом, коронавирусом», — пишет Лена Назарян.
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