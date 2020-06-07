

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 5,8 тысячи

07.06.2020 13:16





Число умерших россиян с коронавирусом превысило 5,8 тысячи и достигло 5859. За последние сутки зафиксировано 134 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.



В России выявили 8984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране зарегистрировано более 467 тысяч случаев заражения.



В оперативном штабе также сообщили, что наибольшее число новых инфицированных отмечено в Москве (1956), Подмосковье (754), Санкт-Петербурге (340), а также в Нижегородской (317) и Свердловской (240) областях.



Ранее 7 июня врач и телеведущий Евгений Комаровский дал совет людям, переболевшим COVID-19 в легкой форме и не обращавшимся к врачам. Медик указал, что, даже если человек не проявляет симптомов болезни, он все равно может быть переносчиком и распространителем инфекции. Особенно если будет «везде ходить и хвататься за все подряд». «Будьте, пожалуйста, осторожны», — отметил Комаровский, напомнив о важности мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.



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