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ВОЗ: бессимптомные пациенты очень редко распространяют коронавирус
09.06.2020 10:43
Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что бессимптомные пациенты очень редко распространяют коронавирус. Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам, доктор Мария Ван Керхов.
Изначально специалисты в области здравоохранения подозревали, что инфицированные, у которых не отмечается симптомов COVID-19, быстро распространяют вирус. Однако, сейчас в ВОЗ говорят, что этот путь распространения хоть и возможен, но он не основной. Таким образом, поставлены под сомнение опасения, что вспышки коронавируса трудно сдерживать из-за бессимптомных носителей.
«Исходя из имеющихся у нас данных, по-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку. Очень редкие случаи», — сказала Мария Ван Керхов.
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