

ВОЗ: бессимптомные пациенты очень редко распространяют коронавирус

09.06.2020 10:43





Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что бессимптомные пациенты очень редко распространяют коронавирус. Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам, доктор Мария Ван Керхов.



Изначально специалисты в области здравоохранения подозревали, что инфицированные, у которых не отмечается симптомов COVID-19, быстро распространяют вирус. Однако, сейчас в ВОЗ говорят, что этот путь распространения хоть и возможен, но он не основной. Таким образом, поставлены под сомнение опасения, что вспышки коронавируса трудно сдерживать из-за бессимптомных носителей.



«Исходя из имеющихся у нас данных, по-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку. Очень редкие случаи», — сказала Мария Ван Керхов.





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