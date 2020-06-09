

Гахария: Мы работаем над посткризисным планом с профессорами из Кембриджа, Лондонского университета и представителями нью-йоркского офиса Делойта

09.06.2020 12:13





«С экономической точки зрения самой большой проблемой этого кризиса является непредсказуемость, это большая проблема для мировой экономики, и, конечно, для нашей маленькой, крайне открытой экономики это еще более трудный и острый вызов», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время презентации антикризисного бюджета на заседании экономической группы при Координационном совете.



По словам главы правительства, главная ответственность правительства состоит в том, чтобы максимально справедливо и эффективно перераспределить те малые ресурсы, которые есть в стране, среди наиболее пострадавших секторов экономики.



«Именно поэтому мы представили антикризисный план, который в первую очередь касался сектора туризма, а затем сельского хозяйства, девелопмента, образования, и мы продолжим в этом направлении. Сегодня мы говорим только об антикризисном бюджете. Это не имеет ничего общего с восстановлением посткризисной экономики, это отдельный вопрос, над которым мы работаем с профессионалами высокого уровня, как с местными, так и международными. Мы сформировали несколько рабочих групп в Лондоне, Нью-Йорке и, конечно же, в Грузии, в которых участвуют профессора Кембриджского, Лондонского университета и представители нью-йоркского офиса в Делойте. Это будет план, направленный на восстановление экономики в 2021-2023 годах», — заявил Георгий Гахария.





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