

Посольство Грузии предупреждает о новых правилах посещения Великобритании

09.06.2020 12:31









Каждый приезжающий обязан предоставить адрес проживания и контактную информацию, заполнив соответствующую форму. Для тех, кому негде остановиться, правительство «выделит подходящее место», — отмечает посольство.



«Те, кто отказывается соблюдать эти меры, не могут быть допущены в страну; места самоизоляции будут проверяться, нарушителям карантина грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов», — предупреждает посольство.



При этом требование пройти 14-дневной самоизоляции не распространяется на водителей грузовиков, сезонных сельскохозяйственных рабочих и медицинский персонал, участвующий в борьбе с коронавирусом.



Исключением также являются пассажиры из Ирландии, английских островов и острова Мэн. Также на первом этапе не будут ограничивать тех, кто прибыл по так называемым воздушным мостам из стран, где распространенность коронавируса низкая.



Ограничительные меры будут пересматриваться каждые три недели, чтобы обсудить возможность их упрощения или отмены.



Узнать больше о новых правилах можно по С сегодняшнего дня все граждане, въезжающие на территорию Соединенного Королевства, будут обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию, сообщает посольство Грузии в Великобритании.Каждый приезжающий обязан предоставить адрес проживания и контактную информацию, заполнив соответствующую форму. Для тех, кому негде остановиться, правительство «выделит подходящее место», — отмечает посольство.«Те, кто отказывается соблюдать эти меры, не могут быть допущены в страну; места самоизоляции будут проверяться, нарушителям карантина грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов», — предупреждает посольство.При этом требование пройти 14-дневной самоизоляции не распространяется на водителей грузовиков, сезонных сельскохозяйственных рабочих и медицинский персонал, участвующий в борьбе с коронавирусом.Исключением также являются пассажиры из Ирландии, английских островов и острова Мэн. Также на первом этапе не будут ограничивать тех, кто прибыл по так называемым воздушным мостам из стран, где распространенность коронавируса низкая.Ограничительные меры будут пересматриваться каждые три недели, чтобы обсудить возможность их упрощения или отмены.Узнать больше о новых правилах можно по ссылке здесь



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







