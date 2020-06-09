

Горгодзе: Все рекомендации организаций здравоохранения будут неукоснительно соблюдены

09.06.2020 16:56





По словам директора Национального центра оценок и экзаменов Софо Горгодзе, во время Единых национальных экзаменов будут соблюдаться все рекомендации, данные организациями здравоохранения.



По её словам, первой важной рекомендацией является соблюдение дистанции.



«Мы обещаем неукоснительно следовать всем рекомендациям. Первой важной рекомендацией является соблюдение дистанции. В соответствии с рекомендацией мы обязаны использовать только 50 процентов рабочего пространства, поэтому расстояние между партами в каждом секторе должно составлять два метра, мы сможем увеличить это расстояние в ширину между столами на три с половиной метра, рекомендуемое расстояние между столами в длину не менее метра, мы сможем сделать чуть более одного метра», — заявила Софо Горгодзе.



По словам Горгодзе, в каждый сектор будут допущены 10 абитуриентов.



«Кроме того, перед каждым столом будет установлен прозрачный щит, барьер, который кроме маски, если абитуриент не принесет её на экзамен, мы предложим ему маску, будет дополнительной защитой для экзаменуемых. Каждая парта будет оборудована таким щитом», — сказала Горгодзе.



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