

Залкалиани и Линкявичюс обсудили сотрудничество в рамках «Восточного партнерства»



Sova 09.06.2020 18:26



Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсем. Об этом сообщает МИД Грузии. В ходе беседы стороны обсудили текущую динамику сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» и будущие приоритеты.



Стороны подчеркнули стратегическую важность «Восточного партнерства» и совместных усилий по установлению и реализации целей партнерства. Давид Залкалиани ознакомил своего коллегу с приоритетами грузинской стороны.



Кроме того, в ходе беседы глава МИД Литвы положительно оценил политику правительства Грузии в борьбе с COVID-19. Линкявичюс отметил готовность сотрудничать с Грузией как с безопасной страной, с точки зрения туризма.



Залкалиани и Линкявичюс также обсудили процесс демократических реформ в Грузии. Литовский дипломат положительно оценил соглашение от 8 марта, достигнутое между грузинской оппозицией и властями, и отметил важность предстоящих парламентских выборов в Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







