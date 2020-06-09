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Залкалиани и Линкявичюс обсудили сотрудничество в рамках «Восточного партнерства»
09.06.2020 18:26
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсем. Об этом сообщает МИД Грузии. В ходе беседы стороны обсудили текущую динамику сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» и будущие приоритеты.
Стороны подчеркнули стратегическую важность «Восточного партнерства» и совместных усилий по установлению и реализации целей партнерства. Давид Залкалиани ознакомил своего коллегу с приоритетами грузинской стороны.
Кроме того, в ходе беседы глава МИД Литвы положительно оценил политику правительства Грузии в борьбе с COVID-19. Линкявичюс отметил готовность сотрудничать с Грузией как с безопасной страной, с точки зрения туризма.
Залкалиани и Линкявичюс также обсудили процесс демократических реформ в Грузии. Литовский дипломат положительно оценил соглашение от 8 марта, достигнутое между грузинской оппозицией и властями, и отметил важность предстоящих парламентских выборов в Грузии.
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