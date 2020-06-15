

Оливье Варелей: Восточное партнерство останется ключевым приоритетом для Европы

15.06.2020 15:03





11 июня министры иностранных дел стран Восточного партнерства провели неформальную встречу в преддверии видео-конференции Лидеров Восточных стран-партнеров.



Согласно члену Европейской Комиссии по вопросам политики соседства и расширения Оливье Варелей, сейчас на повестке дня стоят две основные темы: реагирование на кризис COVID-19 и будущее Восточного партнерства.



"Как вы могли видеть, уже в марте мы выступили с предложением об обновлении Восточного партнерства и четко дали понять, и тогда, и сегодня, – мне кажется, что все выступавшие страны-члены ЕС однозначно дали это понять, – что для Европы Восточное партнерство было и остается ключевым приоритетом", – отметил член ЕК Варелей после видео-конференции.



За время пандемии ЕС мобилизовал практически 1 млрд. евро помощи Восточным странам-партнерам.



"Мы пытались сделать это так быстро, как только возможно", – подчеркнул Оливье Варелей.



"Сначала на критические нужды мы мобилизовали 80 млн. евро, из которых мы выделяли и продолжим выделять средства на медицинское оборудование и необходимое оснащение для борьбы с кризисом в сфере охраны здоровья. Затем мы начали работать над повышением стойкости в отношении систем здравоохранения и социального обеспечения, чтобы отделения интенсивной терапии и социальная помощи могли предоставлять необходимые услуги наиболее уязвимым группам населения".



Согласно члену Европейской Комиссии Варелей, ЕС также начал оказывать поддержку малым и средним предприятиям для продолжения функционирования в Восточных странах-партнерах и сокращения негативных экономических последствий вследствие кризиса COVID-19.



Говоря о будущем Оливье Варелей особо подчеркнул согласие между всеми партнерами в отношении того, что "пандемия коронавируса и жизнестойкость общества, которые уже зафиксированы в нашем документе, будут ключевой темой будущего нашего партнерства с Восточными странами-[партнерами]".



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