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Зурабишвили: Давайте все вместе путешествовать по нашей стране


15.06.2020   15:18


В связи с открытием внутреннего туризма, президент Грузии Саломе Зурабишвили из Ламискани призвала жителей путешествовать по Грузии и посетить множество достопримечательностей. Она также напомнила о необходимости проявления осторожности.

Саломе Зурабишвили посетила сегодня дворец Джамбакуриан-Орбелиани.

«Вы можете посетить нас на странице Facebook, мы все вместе можем путешествовать по Грузии, открыть для себя Грузию, но обязательно одно, мы должны быть осторожными и путешествовать вместе, проявляя осторожность», — заявила Саломе Зурабишвили.

С сегодняшнего дня в Грузии открылся внутренний туризм.

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