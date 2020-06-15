

Зурабишвили: Давайте все вместе путешествовать по нашей стране

15.06.2020 15:18





В связи с открытием внутреннего туризма, президент Грузии Саломе Зурабишвили из Ламискани призвала жителей путешествовать по Грузии и посетить множество достопримечательностей. Она также напомнила о необходимости проявления осторожности.



Саломе Зурабишвили посетила сегодня дворец Джамбакуриан-Орбелиани.



«Вы можете посетить нас на странице Facebook, мы все вместе можем путешествовать по Грузии, открыть для себя Грузию, но обязательно одно, мы должны быть осторожными и путешествовать вместе, проявляя осторожность», — заявила Саломе Зурабишвили.



С сегодняшнего дня в Грузии открылся внутренний туризм.



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