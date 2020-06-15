

Минздрав Грузии оштрафовал 16 объектов питания за несоответствие нормам безопасности

15.06.2020 21:26





16 из 26 поверенных инспекцией труда Минздрава Грузии объектов питания оштрафованы за несоответствие нормам безопасности. Об этом на брифинге в администрации правительства сообщил глава отдела инспекции труда Бека Перадзе.



Каждый из 16 ресторанов был оштрафован на 10 тысяч лари (около 3 200 тысяч долларов) за то, что не следовал рекомендациям, разработанным для превенции распространения коронавируса.



«В социальных сетях распространились фото и видео-материлы, на которых были зафиксированы нарушения на объектах питания. Это было нарушение стандартов и правил игры, которые мы разработали вместе. Проверка объектов прошла в пятницу и субботу. Всего было проверено 26 компаний, 16 из которых не соответствовали требованиям, а 10 выполнили полностью все требования. Соответственно, на каждого нарушителя был наложен штраф в размере 10 тысяч лари, а общая сумма штрафов составила 160 тысяч лари (около 53 тысяч долларов)», — сказал Перадзе.



Представитель Минздрава отметил, что применение штрафных санкций не является целью ведомства или государства и на начальном этапе проверка носила исключительно рекомендательный характер. Всего рекомендации были сделаны 11 400 объектам. В ходе проверок стало ясно, что в некоторых случаях необходимо прибегнуть к санкциям.



Ведомство призвало предпринимателей соблюдать рекомендации для обеспечения здоровья граждан.



Сегодня же у здания Минздрава Грузии прошла акция протеста представителей Ассоциации ресторанов Грузии. Участники акции требуют аннулировать выписанные им штрафы.



Перадзе также сообщил о ситуации с проверкой гостиниц, которые уже имеют право принимать посетителей.



По словам Перадзе, регистрацию в Минздраве прошли 939 гостиниц, из них 150 уже получили разрешение на возобновление деятельности, а 175 пока не удовлетворяют предъявленным требованиям. Остальные гостиницы попросили дополнительное время, чтобы подготовиться к инспектированию. Перадзе призвал гостиничный сектор в обязательном порядке зарегистрироваться и использовать ближайшее время для подготовки к выполнению рекомендаций.



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