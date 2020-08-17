

Министр экономики Грузии не понимает ажиотажа по поводу спецрейса из Тбилиси в Минск

17.08.2020 15:57





По словам министра экономики Натии Турнава, она не понимает, какова цель «поднятого ажиотажа» в связи со спецрейсом в Минск.



«Наш посол возвращался в Беларусь, по месту своего назначения, что вполне естественно, я не понимаю, какова цель поднятого ажиотажа вокруг этого вопроса» – сказала Натия Турнава.



Напомним, что Министерство иностранных дел недавно прокомментировало этот вопрос. В ведомстве заявляют, что посол Грузии прибыл в Минск спецрейсом. В МИДе говорят, что посол находился в Грузии с 6 августа, однако в связи с недавними событиями в Беларуси «возникла необходимость в его немедленном возвращении в Минск».



Сегодня, президент в очередной раз опровергла распространенную информацию, что она отправилась в Минск. На вопрос журналиста, имеется ли информация у президента, кто находился на спецрейсе в Минск, Зурабишвили ответила – «Это ваша работа, вы являетесь журналистами».



16 августа распространилась информация, что в Минск на час вылетел из Тбилиси спецрейсом тот самолет, которым обычно пользуется президент Грузии. Телеканалу «Главный» в администрации президента сказали, что Зурабишвили в эти дни даже из Тбилиси не выезжала.



Также, по информации гендиректора канала Ники Гварамия, что из Тбилиси в Минск отправился бывший депутат парламента, член «Союза граждан» Валерий Кварацхелия. Также была распространена информация, что из Минска в Тбилиси привезли сына Александра Лукашенко, но на данном этапе эта информация не подтверждается.





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