

Парковка на улице Пекина в Тбилиси и прилегающих улицах становится зонально-почасовой

19.08.2020 17:30





С 10 сентября на проспекте Пекина и близлежащих улицах будут задействованы зонально-часовые правила парковки.



Как заявил на заседании правительства Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе, парковка будет бесплатной для граждан, проживающих на проспекте Пекина и близлежащих улицах, а также для людей с ограниченными возможностями и для владельцев электромобилей.



«Хочу затронуть проект зональной почасовой парковки, в этом направлении у нас уже есть осуществленные проекты на конкретных улицах, как на улице Коте Абхази, так и на близлежащих к Орбелиани улицам, и он довольно успешно идет.



На предыдущем заседании правительства я говорил, что следующим этапом будет проспект Пекина и близлежащие улицы. Соответственно, я еще раз хочу призвать население быть активными, чтобы зарегистрировать свои личные автомобили в системе, поскольку для людей, проживающих на проспекте Пекина и близлежащих улицах, у которых имеются частные машины, парковка для них будет бесплатной. Также парковка будет бесплатной для людей с ограниченными возможностями и для тех, у кого есть электромобили, а для тех, кто будет приезжать из других районов, первые 15 минут будут бесплатными, а затем, конечно, будет оплата, как это было в предыдущих случаях. Конечно, мы не будем ограничиваться только этим, подобное отношение будет во всех районах и участках, однако оплата парковки будет различной, в зависимости от района. Так что, я еще раз хочу попросить местных жителей, поскольку с 10 сентября вступает в силу зональная почасовая парковка, то я прошу вас быть активными. Размещены информационные будки, куда вы можете прийти, и наши сотрудники помогут вам зарегистрировать ваш личный автомобиль. Также они предоставят вам исчерпывающую информацию о том, как функционирует зональная почасовая парковка», - заявил Каха Каладзе.





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