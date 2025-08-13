Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Свет не должен погаснуть» — 22 независимых СМИ сообщили о начале кампании в поддержку изданий


13.08.2025   16:54


22 независимых онлайн-СМИ, неработавших несколько часов, распространяют общее заявление:

«Репрессивный режим угрожает уничтожить независимые онлайн-СМИ. Чтобы продемонстрировать эту вполне реальную угрозу, сайты 22 СМИ были временно отключены. Символическому отключению предшествовала кампания «Свет не должен погаснуть», призванная объединить сторонников защиты независимых СМИ.

С этой целью была создана единая платформа, с помощью которой можно поддержать 22 СМИ, перечислив средства на единый счёт.

Кампания задаётся вопросом: что произойдёт, когда погаснет свет?

Когда прекратится свобода слова, общество больше не сможет получать объективную информацию. Когда погаснет свет, исчезнет и правда.

Цель кампании — показать читателям:

Единство независимых онлайн-СМИ,
Реальную угрозу их исчезновения в условиях репрессий,
И роль читателей в сохранении света.
Официальный сайт кампании: (https://sinatle.media/)


Источник: СОВА
