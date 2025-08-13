|
«Свет не должен погаснуть» — 22 независимых СМИ сообщили о начале кампании в поддержку изданий
13.08.2025 16:54
22 независимых онлайн-СМИ, неработавших несколько часов, распространяют общее заявление:
«Репрессивный режим угрожает уничтожить независимые онлайн-СМИ. Чтобы продемонстрировать эту вполне реальную угрозу, сайты 22 СМИ были временно отключены. Символическому отключению предшествовала кампания «Свет не должен погаснуть», призванная объединить сторонников защиты независимых СМИ.
С этой целью была создана единая платформа, с помощью которой можно поддержать 22 СМИ, перечислив средства на единый счёт.
Кампания задаётся вопросом: что произойдёт, когда погаснет свет?
Когда прекратится свобода слова, общество больше не сможет получать объективную информацию. Когда погаснет свет, исчезнет и правда.
Цель кампании — показать читателям:
Единство независимых онлайн-СМИ,
Реальную угрозу их исчезновения в условиях репрессий,
И роль читателей в сохранении света.
Официальный сайт кампании: (https://sinatle.media/)
