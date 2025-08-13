«Свет не должен погаснуть» — 22 независимых СМИ сообщили о начале кампании в поддержку изданий

13.08.2025 16:54





22 независимых онлайн-СМИ, неработавших несколько часов, распространяют общее заявление:



«Репрессивный режим угрожает уничтожить независимые онлайн-СМИ. Чтобы продемонстрировать эту вполне реальную угрозу, сайты 22 СМИ были временно отключены. Символическому отключению предшествовала кампания «Свет не должен погаснуть», призванная объединить сторонников защиты независимых СМИ.



С этой целью была создана единая платформа, с помощью которой можно поддержать 22 СМИ, перечислив средства на единый счёт.



Кампания задаётся вопросом: что произойдёт, когда погаснет свет?



Когда прекратится свобода слова, общество больше не сможет получать объективную информацию. Когда погаснет свет, исчезнет и правда.



Цель кампании — показать читателям:



Единство независимых онлайн-СМИ,

Реальную угрозу их исчезновения в условиях репрессий,

И роль читателей в сохранении света.

Официальный сайт кампании: (https://sinatle.media/)



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





