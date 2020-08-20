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Нателашвили посоветовал NDI и IRI воздержаться от рейтинговых анализов


20.08.2020   14:17


«Мой дружеский совет авторитетным международным организациям NDI и IRI, пусть они воздержатся от рейтинговых анализов», — заявил лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.

Как отметил Нателашвили, в грузинских рейтинговых исследованиях таится такая чертовщина, что после этого у них самих возникнет неудобство.

«Пусть они оградят свои организации от рейтинговых исследований, то, что выполняется бессовестным «Горби», охотившимися за деньгами социальными группами, которые существуют со времен Николая Второго. Они превратили в бизнес исследование общественного мнения в аспекте политических рейтингов и пихают свои т.н исследования авторитетным организациям. Они должны отказаться от подобных исследований и работать на развитие демократии», — заявил Шалва Нателашвили.

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