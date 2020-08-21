

Москва надеется на возобновление ависообщения с Грузией

21.08.2020 11:38





Москва внимательно следит за положением дел в Грузии, и хочется надеяться, что возобновление авиасообщения - это вопрос ближайшего будущего, - об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью газете «Труд».



«Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения — это вопрос ближайшего будущего. Внимательно следим за положением дел в самой Грузии, разумеется, ждем общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, открытия регулярных авиарейсов на других направлениях», - отметил Лавров.



Он также выразил надежду скорейшее возобновление прерванного из-за пандемии политического диалога в формате Карасин-Абашидзе.



«Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие», - заявил Лавров.



Для сравнения: за сутки в России было выявлено 4785 новых случаев коронавируса (данные за 20 августа), тогда как в Грузии выявлены лишь 15 случаев (данные на утро 21 августа).



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