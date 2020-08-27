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Министр юстиции Грузии определила условия суррогатного материнства приказом
27.08.2020 12:11
Воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения (суррогатного материнства) могут только те пары, которые состоят в браке или находятся в фактическом сожительстве не менее 1 года, об этом сказано в приказе министра юстиции Грузии Теи Цулукиани.
При этом сожительство мужчины и женщины должно быть нотариально заверено.
«Фактическое сожительство мужчины и женщины должно быть нотариально удостоверено соответствующими документами (информационно-адресная карта, подтверждающая факт регистрации по одному адресу, выписка из государственного реестра, подтверждающая факт совместного владения общим имуществом), документ о заключении религиозного брака», — написала Цулукиани в поправках, инициированных Законом о регистрации актов гражданского состояния.
Прописаны в законе и права-обязанности суррогатной матери и генетических родителей ребенка.
«Нотариально заверенный договор заключается между беременной женщиной и генетическими родителями или беременной женщиной, генетическим родителем, лицом, которое должно быть записано в качестве родителя ребенка в свидетельстве о рождении (которое не является генетическим родителем ребенка) и донором, или между женщиной, родившей ребенка, супружеской парой и донорами», — говорится в документе.
Родителями ребенка, рожденного в результате экстракорпорального оплодотворения считаются: генетические родители, генетический родитель и лицо, которое должно быть записано в качестве родителя в свидетельстве о рождении (согласно контракту).
Кроме того, в свидетельстве о рождении не допускается указывать донора или суррогатную мать в качестве родителя ребенка.
Первый пункт первой главы приказа вступит в силу 15 сентября 2020 года, что касается пунктов о договоре между суррогатной матерью и генетическими родителями, а также пояснений, касающихся свидетельства о рождении ребенка, то эти поправки вступят в силу уже с 1 сентября.
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