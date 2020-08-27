

Гахария: Мы предлагаем 95 странам программу «Работай из Грузии»

27.08.2020 13:50





Мы предлагаем 95 странам программу «Работай из Грузии», а это означает то, что нам нужно суметь конвертировать наши одни из наилучших в регионе достижения в направлении управления вирусом в конкретные доходы для нашего туристического сектора, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.



Как он отметил, это предложение принадлежит Национальной администрации туризма, и оно будет рассмотрено на сегодняшнем заседании правительства.



«Это интересное предложение, которое носит название: «Работай из Грузии». Вам известно, что в условиях глобальной пандемии все больше как транснациональных, так и глобальных компаний переходят на дистанционную работу и, фактически, географическое местоположение человека уже не имеет значения для исполнения им обязанностей дистанционно. Следовательно, программа будет работать для 95 стран, а это означает, что мы приглашаем дистанционно работающих сотрудников различных глобальных компаний 95 стран приехать в Грузию и минимум в течение 180 дней исполнять свои служебные обязанности дистанционно из Грузии, мы же все сделаем для того, чтобы, в первую очередь, их нахождение в Грузии было безопасным для их здоровья и, разумеется, комфортным. Эта программа уже размещена на stop.gov.ge, где все могут ею воспользоваться, а детальное пояснение еще сделает Национальная администрация туризма», - заявил Гахария.



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