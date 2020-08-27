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ВОЗ: Коронавирус – это торнадо с длинным «хвостом»
27.08.2020 18:04
С началом нового учебного года в Европе начинается «сложный период». Смертность от осложнений, вызванных пневмонией, развившейся после заражения COVID-19, может вырасти к зиме. С таким заявлением выступил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Reuters.
«Может быть, смертность среди молодых людей не будет высокой, но это как торнадо с длинным хвостом», — подчеркнул он, имея в виду большую вероятность распространения вируса среди жителей Европы. По мнению представителя ВОЗ, рост смертности может быть связан с тем, что молодые люди — потенциальные переносчики коронавируса — будут чаще контактировать с пожилыми людьми. Из-за начала учебного года контролировать распространение инфекции будет сложнее.
Особенно высока опасность зимой, поскольку это время, когда смертность выше из-за сезонных заболеваний. Из-за этого люди старшего возраста будут подвержены гораздо большей опасности, предсказал Клюге. Директор организации призвал пожилых людей следить за своим здоровьем и сделать прививку от гриппа.
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