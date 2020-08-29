

Читадзе: Нет никакой необходимости вводить войска в Беларусь

29.08.2020 10:42





По заявлению эксперта по внешнеполитическим вопросам Ники Читадзе, Беларусь всегда зависела от России и сейчас эта зависимость увеличилась.



Как заявил Ника Читадзе «IPN», у России нет никаких обязательств вводить в Беларусь свои военные силы.



«Независимое государство не должно обращаться к другой стране, в данном случае к России для того, чтобы она оказала покровительство внутри страны – это ненормально. Когда Лукашенко заявлял, что между Беларусью и Россией заключено соглашение о коллективной безопасности, то в этом договоре говорится об оказании военной помощи в случае возникновения внешней угрозы у какой-либо страны и осуществления военной агрессии в отношении нее, но в данном случае никто не собирается прибегать к военной агрессии против Беларуси и, исходя из этого, у России нет никаких обязательств вводить войска в Беларусь. Это демонстрация силы со стороны России, что, мол, мы уладить ситуацию. Беларусь и так зависела от России, а теперь зависит еще больше», - заявил Ника Читадзе.



По оценке политолога, Беларусь и экономически зависит от России, поскольку покупает у нее нефть и газ по низким ценам.



По его же словам, если Россия введет войска в Беларусь, это приведет к росту антироссийских настроений среди белорусов.



«Разумеется, Россия может ввести силы резервистов в Беларусь, однако это не принесет положительных результатов для режима Лукашенко, поскольку приведет к росту антироссийских настроений среди населения, как это произошло в Украине. Не существует никакой необходимости введении войск в Беларусь, просто Россия пытается продемонстрировать силу», - заявил Ника Читадзе.



Для справки, в интервью телеканалу «Россия-24» президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Беларуси.



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