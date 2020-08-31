

Леван Бодзашвили идет в политику и намерен принять участие в выборах

31.08.2020 22:11





Дипломат и юрист Леван Бодзашвили включается в политический процесс. Бодзашвили примет участие в выборах в ранге лидера нового политического движения «За социальную справедливость».



О своих планах Бодзашвили расскажет 1 сентября в 11:00 в тбилисской гостинице «Рэдиссон», где по информации партии, он также проведет «революционную презентацию», в частности, «представит первую часть стратегии нового государства, основывающейся на национальной идентичности, суперразвитой «НеоГрузии».



В распространенном движением резюме, отмечается, что Леван Бодзашвили является первым грузином, который работал юристом в Страсбургсокм суде и был самым молодым членом Венецианской комиссии в масштабе Европы. Он также занимал должности заместителя министра иностранных дел Грузии, директора Европейского департамента МИД, заместителя посла в Австрии и непосредственно руководил переговорами и политическими консультациями с рядом стран, в том числе по вопросам интеграции в ЕС и НАТО. Бодзашвили участвовал на всех этапах работы по составлению новой редакции Конституции Грузии и внесению в нее изменений.



В последние годы Бодзашвили на профессиональном уровне был занят изучением новых технологий. С 2018 года он является исследователем Программы ЕС по искусственному интеллекту и блокчейну, а с 2020 года – ректор Академии искусственного интеллекта.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







