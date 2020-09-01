

Фракция «Независимые депутаты» вызывает в парламент Натию Турнава и Давида Нармания

01.09.2020 14:38





Фракция «Независимые депутаты» вызывает на комитетское слушание в парламент Грузии министра экономики Натию Турнава, председателя комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Давида Нарманиа, а также руководителя Электросистемы. Дело касается закупки электроэнергии у Азербайджана и компании «Эл-Грин».



Как говорит член фракции «Независимые депутаты» Леван Гогичаишвили, в этой закупке просматриваются признаки коррупции.



«При этой закупки компания «Эл-Грин», которую представляют как грузинские, так и азербайджанские учредители, является закупщиком электроэнергии и в конечном итоге для наших граждан электроэнергия обходится дороже. За этой схемой системной коррупции стоят дозволенные Бидзиной Иванишвили процессы, стоят Уча Мамацашвили и те люди, которые наживаются за вас счет, и государству и нашим гражданам обходится эта закупка в лишние 9 млн долларов. Поэтому наша фракция обращается к юридическому и экономическому комитетам с требованием изучить этот вопрос, вызвать министра экономики, руководителя Электросистемы, а Давида Нарманиа и всех тех людей, кто ответственен за решения такого уровня и спросить у них, почему мы ежегодно платим лишние 9 млн долларов… Мы считаем, что эта коррупционная система, и подобных ей немало в различных сферах, поэтому этот вопрос ставится нашей фракцией официально, и мы надеемся, что на это отреагирует комитет по экономике, в противном случае же, естественно, мы постараемся использовать этот вопрос в кампании и обратиться к международным партнерам и финансовым институтам, которые помогают нашей стране, и объяснить им, что в Грузии господствует элитарная коррупция», - заявляет Леван Гогичаишвили.



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