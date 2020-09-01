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Финансовые декларации «Альянса патриотов» будут изучаться еще более активно - Госаудит


01.09.2020   14:56


«На фоне распространенной информации, финансовые декларации «Альянса патриотов» будут изучаться еще более активно», — заявили Первому каналу Грузии в Службе аудита.

По их информации, финансовые декларации «Альянса патриотов» будут изучены как с точки зрения пожертвований, так и по части расходов.

«Служба государственного аудита ведет активный мониторинг политических партий перед выборами. На фоне распространенной информации финансовые декларации «Альянса патриотов» будут еще более активно изучаться как с точки зрения пожертвований, так и по части расходов. Декларации за август должны быть представлены сторонами до 7 сентября, а отраженная в них информация будет обработана. Для получения дополнительной информации мы обратимся к «Альянсу патриотов»в письменной форме, мы также будем использовать все меры, предусмотренные в рамках нашего мандата, но какие меры будут необходимы, будет видно в процессе», — заявили в Службе аудита.

Платформа «Досье» опубликовала статью, в которой на основании документов сообщает, что с «Альянсом патриотов» перед выборами консультируются люди, близкие к российскому правительству, которые затем отчитываются о своей деятельности перед российскими госструктурами. В статье также упоминается, что перед выборами «Альянс патриотов» получил восемь миллионов долларов российского финансирования.

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