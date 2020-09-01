

Депутаты инициировали создание антикоррупционного агентства

01.09.2020 17:32





Группа независимых депутатов парламента Грузии выступила с инициативой создания единого агентства по борьбе с коррупцией. На брифинге 1 сентября депутаты отметили, что недавние оценки международных партнеров касательно коррупции в стране и слабость антикоррупционных институтов указывают на необходимость создания этого контролирующего органа.



Инициатива включает три направления в борьбе с коррупцией:



- Расследование коррупционных преступлений;

- Реформа механизмов контроля над финансированием политических партий;

- Мониторинг имущественных деклараций должностных лиц.



Со ссылкой на рекомендации ЕС и других международных организаций, депутаты заявляют, что такие антикоррупционные учреждения должны быть полностью независимыми и пользоваться высоким общественным доверием.



Все три направления должны находиться под контролем независимого органа — Национального агентства по борьбе с коррупцией.



Парламентарии надеются, что это предложение получит широкую поддержку и «парламентское большинство серьезно рассмотрит инициативу и поспособствует ее одобрению».



Организация Transparency International Georgia, с которой депутаты работали над проектом, откликнулась на инициативу независимых депутатов. Организация приветствует идею создания антикоррупционного агентства и считает, что если она будет одобрена, «будут предприняты значительные институциональные шаги по укреплению антикоррупционной системы в стране».



«Международная практика доказывает, что независимая антикоррупционная служба — это эффективный механизм противодействия системной коррупции. Эта модель успешно реализована во многих странах Европы. Предлагаемая реформа предполагает качественное улучшение антикоррупционной политики страны; Особенно важно, что это сделает возможным т.н. «Настоящее расследование дел о коррупции элиты и их предотвращение», — отмечает организация.



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