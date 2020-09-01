

Бакрадзе: «Европейская Грузия» должна быть компасом правильных изменений

01.09.2020 21:08





«Европейская Грузия» должна быть компасом правильных изменений. Компасом для переломных изменений, которые вернут в страну веру, надежду, развитие, благополучие и безопасность, - завил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в ходе презентации экономической программы партии в Поти.



По его же словам, для того, чтобы знать, в каком направлении идти, что следует изменить и как, нужна команда.



«Да, мы должны изменить эту страну и эти изменения приносят именно выборы. Однако изменения сами по себе не происходят и для того, чтобы знать в каком направлении идти, что изменить, нужны команда, знания, компетенция, необходимы видение и путеводитель, который поведет страну в верном направлении, и этим путеводителем, компасом этих изменений является и должна быть «Европейская Грузия». Именно сегодня, здесь, в этом морском городе мы говорим о компасе. Где, если не в морском городе знают о том, насколько важно, находясь в океане проблем, непогоды и нужды, которые принес стране Иванишвили, иметь компас, показывающий верный путь, который выведет на безопасный берег и приведет к лучшему будущему», - заявил Давид Бакрадзе.



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