

ООН располагает сотнями свидетельств пыток задержанных в Белоруссии

01.09.2020 21:43





Экспертам ООН известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси во время задержаний после выборов президента.



Об этом говорится в сообщении, размещенном 1 сентября на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Эксперты ООН отмечают, что у них есть сведения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.



Также говорится, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шестерых человек в Беларуси неизвестно их близким.



В ООН призывают власти страны прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, со слов свидетелей, унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей. «Свобода от пыток – одно из тех прав человека, которые считаются настолько важными, что их нельзя ограничивать или приостанавливать ни при каких обстоятельствах», – подчеркивают в ООН.



В первые дни массовых протестов против официальных итогов президентских выборов в Беларуси сотрудники силовых структур жестко разгоняли акции, используя водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и другие спецсредства. В течение трех суток, с 9 по 11 августа, были задержаны около 7 тысяч человек, сотни людей пострадали. Несколько человек за время протестов погибли. Многие задержанные рассказывали о пытках и унижениях в СИЗО.



Пока, как отмечает «Интерфакс», неизвестно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов – по фактам чрезмерного применения силы.



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